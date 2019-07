Inter, un altro sforzo per Barella: due strade per chiudere l'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Barella vuole solo l'Inter ma ora si aspetta che i nerazzurri provino a rilanciare per fugare i dubbi del Cagliari e ripagare la sua fedeltà in sede di trattative. Il no alla Roma deve pur valere qualcosa e infatti Marotta e Ausilio stanno studiando il modo di abbattere il muro del presidente Giulini. L'idea è quella di alzare i bonus di almeno 2-3 milioni, visto che la parte fissa a 36 milioni soddisfaceva entrambi i club. Un totale che si avvicinerebbe ai 45 milioni, non distante dunque dai 50 chiesti dai sardi. In alternativa si potrebbe approfondire il discorso contropartite, con Eder prima scelta nella triangolazione col Jiangsu Suning ma anche con Dimarco nei pensieri del ds Carli. In alternativa, il Cagliari è pronto a trattenere Barella per un altro anno, quello del centenario e soprattutto, quello dell'Europeo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.