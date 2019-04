© foto di Insidefoto/Image Sport

Luciano Spalletti al termine del campionato in corso lascerà l'Inter anche in caso di qualificazione in Champions. Il club vuole voltare pagina anche a rischio di dover spendere 20 milioni di euro che sono il corrispettivo che l'allenatore dovrebbe percepire fino alla scadenza naturale dell'accordo, ovvero giugno del 2021. Suning ha chiesto ai main sponsor un budget extra per arrivare a un top tecnico europeo, con Antonio Conte in cima alla lista dei desideri. Il via libera è già arrivato e questo avvicina molto l'ex ct azzurro ai nerazzurri. L'alternativa potrebbe essere José Mourinho, sponsorizzato da Tronchetti Provera ma che ha un profilo diverso rispetto a Conte, allenatore perfetto per la ricostruzione di un gruppo e del suo rilancio. A riportarlo è Tuttosport.