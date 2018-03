Inter, un Cancelo da blindare. Nerazzurri a caccia di fondi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel momento peggiore della stagione l'Inter ha "scoperto" le qualità di Joao Cancelo. Il terzino portoghese, superate le prime difficoltà, si è imposto tanto da convincere la dirigenza nerazzurra a muoversi subito col Valencia per far scattare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni sul prestito sottoscritto la scorsa estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri stanno cercando di reperire fondi per chiudere l'operazione. Decisive le cessioni, come quelle di Kondogbia allo stesso Valencia, Bardi al Frosinone e Nagatomo al Galatasaray.