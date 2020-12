Inter, un centrocampista e un vice-Lukaku: tutto dipende dalle uscite di Eriksen e Nainggolan

Il mercato di gennaio si avvicina con l’Inter che potrebbe effettuare diverse operazioni. Fra le uscite dovrebbero esserci quelle di Eriksen e Nainggolan. Per quanto riguarda il danese, Marotta è stato chiaro nei giorni scorsi affermando di non opporsi ad un’eventuale richiesta de giocatore di andare via, mentre per quanto riguarda il belga venerdì Conte ha fatto capire di non contare su di lui. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dalle possibili cessioni dei due potrebbero dipendere le entrate: il tecnico nerazzurro si aspetta un centrocampista con caratteristiche difensiva e un attaccante che possa far rifiatare Lukaku.