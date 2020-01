© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Christian Eriksen ha bloccato il possibile approdo di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea. Perché l'Inter ha deciso di non mettere sul piatto altri soldi - circa 6 del cartellino, poi 8 lordi all'anno per un'operazione da circa 25 milioni - ma non chiudere completamente la questione attacco. Perché nelle ultime ore c'è stato l'interessamento per Goran Pandev, attaccante del Genoa: un tassello che completerebbe l'attacco, anche numericamente, utile anche per la compilazione delle liste con Federico Dimarco verso il Verona. E Vecino? Se l'Everton alzasse l'offerta, potrebbe partire (con Kucka nel domino). Altrimenti sarà mercato chiuso.