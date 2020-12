Inter, un fallimento ciclico che non ha scuse

Una caduta rovinosa, che fa ancora più rumore perché in piedi l’Inter ci è rimasta, senza riuscire a fare nulla. Inerme nella capacità di concretizzare quanto costruito, poco lucida nelle possibilità di cambiare un impianto tattico che non stava dando frutti, e con la costante impressione di tenere soltanto come potenziali le qualità di cui si dispone.

Ci sono colpe oggettive da parte di Antonio Conte, che se un anno fa di questi tempi si trovava in una situazione analoga ma con la possibilità di giocarsi l’Europa League e soprattutto di avere qualche recriminazione per una crescita societaria che non supportava il rapido incedere del suo lavoro, ad oggi si trova invece ad essere la parte debole del raffronto con quella che troppo spesso è stata identificata come la controparte.

Ora l’unione d’intenti è indiscutibile, testimoniata dalle parole e dal supporto di Marotta nel pre partita, mentre quello che manca è la crescita che del progetto doveva essere la base insindacabile, perlomeno a livello europeo.

I risultati parlano chiaro e non possono essere discussi, e chiudere il girone di Champions League come fanalino di coda non era da contemplare nemmeno come il peggiore degli incubi nella testa di chi ha a cuore le sorti nerazzurre.

Specie dopo essersi ritrovati quasi miracolosamente la possibilità di accedere al turno successivo nelle proprie mani, pur avendo vinto una sola partita sulle sei disputate.

Un incubo europeo che l’Inter si trova a vivere per il terzo anno di fila, con analoghe modalità. Beffarde, ripetitive e fallimentari.

Guardare il bicchiere mezzo pieno, stavolta, per Antonio Conte non sarà semplice. Nonostante l’obiettivo tricolore.