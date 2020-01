© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un blitz londinese per apparecchiare due trattative che hanno grandi prospettive di riuscita. In casa Inter il mercato di gennaio suona come una grande opportunità per compiere il grande salto e arrivare a contendere realmente lo scudetto alla Juventus, e come tale non può essere sprecato. Per questo motivo l’intenzione è quella di non lasciare davvero nulla al caso, a partire dagli approfondimenti per le condizioni di Spinazzola, che verrà testato sotto sforzo dai preparatori nerazzurri alla pinetina, passando per l’inseguimento ad Eriksen e Giroud. Quest’ultimo è un affare fatto, da sbloccare in maniera contestuale alla cessione di Politano alla Roma, il danese il grande sogno da portare avanti per regalare a Conte il salto di qualità tanto agognato. Manca l’accordo con il Tottenham, ma paradossalmente sono proprio gli Spurs a spingere affinché questo avvenga fin da subito. La fiducia nerazzurra aumenta di giorno in giorno.