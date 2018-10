Inter, un’intuizione da 60 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra le tante alternative di cui Luciano Spalletti ha dimostrato di poter disporre nell’impostazione tattica della sua Inter, certamente non c’è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha dimostrato anche nella gara contro la Lazio l’assolta impossibilità di poter fare a meno della sua presenza nel cuore della linea mediana, riuscendo a leggere ed interpretare nella maniera corretta tutti i momenti della partita. La svolta tattica della scorsa stagione lo ha responsabilizzato al punto da fare di lui la vera valvola della manovra interista, sostituendo a quell’imprevedibile e discontinuo centrocampista un trascinatore che studia da leader ed ha passato a pieni voti i primi esami per diventarlo a pieno titolo. La posizione di vertice basso del centrocampo a tre lo ha esaltato, incrementando ulteriormente l’asticella del suo rendimento. Al netto di qualche dribbling pericoloso di troppo, il numero 77 si è trasformato in un vero e proprio incubo per i malcapitati avversari che hanno cercato di contrastarlo. Un confronto quasi impietoso con chi ha preceduto Spalletti senza riuscire a trovare la giusta collocazione ad un giocatore di questa portata. Una primizia che l’Inter ha deciso di blindare, ma che la cui clausola rescissoria da 60 milioni sembra paradossalmente non essere poi così inaccessibile.