Inter, un mercato nel segno degli esuberi: in tanti sono già con la valigia in mano

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e in casa Inter si preparano le manovre in uscita per far spazio a qualche operazione in entrata. Tra coloro con la valigia in mano figura sicuramente Ivan Perisic, con i media inglesi che parlano di un possibile interessamento da parte del Manchester United non confermato per il momento dal club nerazzurro. Oltre a lui ovviamente c'è da piazzare anche Nainggolan, magari cercando un'altra volta la sponda fertile del Cagliari. Oltre a Vecino, che partirà in prestito ma che dopo mesi di infortunio deve trovare una squadra pronta a dargli immediata fiducia per ritrovare la forma perduta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.