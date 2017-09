Inter, un nuovo importante dettaglio nel contratto di capitan Icardi

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è un nuovo importante dettaglio sul contratto di Mauro Icardi in scadenza nel 2021. Oltre a valere 110 milioni di euro e avere validità solo per l'estero, come sottolinea il Corriere dello Sport, scade entro il 20 luglio di ogni anno. Un messaggio chiaro per squadre come Manchester United e Barcellona che in passato hanno mostrato interesse verso il capitano nerazzurro.