Inter, un primo tassello verso il futuro: Skriniar firma. Ed Icardi...

© foto di PhotoViews

Dopo la vittoria di Parma, Luciano Spalletti ha di fatto, ed in maniera piuttosto esplicita, richiesto una svolta nella corsa al rinnovo contrattuale di Mauro Icardi. Una mossa che ha posto la società in una condizione di potenziale difficoltà, se non fossero già state poste solide basi per arrivare ad un accordo sodisfacente a stretto giro di posta. Passi avanti sostanziali sono invece stati portati avanti da Ausilio e Marotta sul fronte Milan Skriniar. Lo slovacco, che oggi festeggia il suo compleanno, riceverà come gradito presente per la ricorrenza l’ok da parte di proprietà e dirigenza per definire il prolungamento del suo accordo con i colori nerazzurri. Altre cinque stagioni previste a cifre sostanzialmente più elevate rispetto a quelle da “parvenue” del grande calcio continentale che avevano contraddistinto il suo approdo in nerazzurro dalla Samp, e che veleggeranno oltre i 3 milioni a stagione più ricchi bonus a rendimento che potrebbero aumentare sostanzialmente la cifra base, di pari passo con la soddisfazione delle ambizioni personali e di squadra. Insomma, un primo tassello per la costruzione del futuro interista, passaggio obbligato verso la fumata bianca. In attesa che anche il caso Icardi passi agli archivi con una firma agognata che metterebbe fine a speculazioni di cui in casa Inter sarebbe necessario fare a meno.