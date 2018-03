Inter, un progetto in un acquisto: Joao Cancelo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un nome e un cognome per identificare il progetto Suning. Joao Cancelo è ció che identificherà la valenza degli investimenti interisti nella prossima estate. Nessun dubbio a riguardo: il portoghese esemplifica nella sua essenzialità quanto di più naturale possa rappresentare la prossima estate: un giocatore forte va riscattato. E non ci sono dubbi che il portoghese lo sia: la sua prestazione contro la Sampdoria ne è stata dimostrazione eloquente. Inserimenti lussureggianti, passaggi filtranti e assist ne hanno scandito la qualità sul rettangolo verde, a dimostrazione tangibile del fatto che uno così, in quel genere di ruolo, non si vedesse da almeno un decennio. Anche per questo appare evidente che la riprova di Suning sia legata al portoghese: un progetto serio prevederebbe, senza colpo ferire, il riscatto dell’esterno dal Valencia. Un gioco al ribasso, al contrario, confermerebbe una confusione di base, di cui in casa nerazzurra non ha bisogno davvero nessuno.