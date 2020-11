Inter, un rinforzo sulle fasce: Emerson Palmieri, Alonso e Junior Firpo i candidati

vedi letture

Un innesto sulle fasce per l'Inter a gennaio. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in estate il club nerazzurro aveva pensato di riprendersi Moses, ma il Chelsea chiedeva soldi per il prestito e Zhang ha fermato tutto. A gennaio però l'Inter è pronta a correre ai riparti ed i nomi per la fascia sono sempre gli stessi: Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Junior Firpo. I due esterni del Chelsea sono chiusi da Chilwell, mentre il Barcellona avrebbe già deciso di cedere il giocatore a genanio per fare cassa.