Inter, un sogno a due nomi e una simbiosi naturale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’alchimia naturale, come se si conoscessero e giocassero insieme da un decennio. L’ennesima lode sperticata all’Inter di Conte non può prescindere dall’elogio della sua coppia di bulldozer, nata quasi per forza a causa delle necessità contingenti ma diventata imprescindibile con tutta la naturalezza del mondo, palesata da un rendimento fuori da ogni norma. Lukaku e Lautaro si alternano nel creare e concludere, nel lavoro sporco e nel sacrificio, senza mai perdere la lucidità per poi essere assolutamente letali sotto porta. Una simbiosi immediata tra due attaccanti che si completano a vicenda senza avere caratteristiche opposte, ma sopperendo l’uno alle mancanze dell’altro ed alternando i piatti forti della casa senza mai perdere di efficacia. Il vantaggio di Praga lo segna Lautaro ma è tutto del suo compagno di reparto, abile nello spazzare via ogni sorta di luogo comune sulle sue caratteristiche dapprima scherzando in velocità con l’avversario diretto e subito dopo tramutando la lotta con la difesa in un trionfo suggellato dall’assist al bacio per il gemello argentino. La progressione che regala il successo all’Inter è il top della gamma, e libera nella sassata da zero metri tutta la frustrazione per una serata che sembrava maledetta. E poi... l’incanto, quello che chi non conosce non si aspetta. La magia d’esterno che stuzzica l’acrobazia e la giocata dell’argentino e fa sognare riempiendo gli occhi dei tifosi nerazzurri, facendo esplodere e trasfigurare la faccia di un Conte in estasi. Per tacere della prodezza che sarebbe valsa il poker e la doppietta del belga, annullata, ma che in casa Inter si spera che il numero 9 si sia tenuto in serbo per un momento anche più importante e decisivo di questo.