Inter, un sollievo “social”: buone notizie per l’attacvo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle dinamiche social dell’Inter una delle poche notizie liete delle ultime ore arriva dal profilo di Keita Balde. L’attaccante senegalese, infatti, ha lasciato intendere di essere pronto al rientro tra gli effettivi a disposizione di Luciano Spalletti, magari nel tentativo di riprendere il proprio cammino da dove lo aveva lasciato alla fine dello scorso anno e prima dell’infortuno che lo ha privato del campo nel 2019. La sua freschezza e la sua velocità potrebbero rappresentare armi decisive per lo sviluppo della manovra dell’Inter in questa seconda fase della stagione, e con la ricerca di nuove soluzioni tattiche da parte di Spalletti il contributo dell’ex Lazio potrebbe risultare decisivo. L’attaccamento dimostrato è figlio della volontà di rimanere a lungo in maglia nerazzurra, ed in un momento tanto travagliato una presa di posizione di questo tipo è tutt’altro che scontata ed apprezzabile. L’Inter si prepara a riabbracciare Keita.