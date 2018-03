Inter, un solo dubbio per la ricetta di Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Confermare la buona impostazione tattica mostrata contro il Napoli e dare continuità di prestazione sono i due mantra attraverso i quali Luciano Spalletti sta predisponendo la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Una partita che l’Inter non può sbagliare per continuare a perseguire l’obiettivo quarto posto, anche in virtù del rendimento di chi precede e di chi insegue i nerazzurri in classifica. Anche la formazione dovrebbe sostanzialmente ricalcare quanto osservato nell’ultimo turno, con la sola eccezione di Matias Vecino che potrebbe prendere il posto del pur ottimo Brozovic ammirato contro il Napoli per garantire maggiore copertura alla difesa. Nessun dubbio in fase avanzata, con l’ex di turno Mauro Icardi spalleggiato da Perisic e Candreva oltre alla conferma di Rafinha a dare qualità sulla trequarti. Qualità: la parola chiave sulla quale ha battuto Spalletti attraverso le sue dichiarazioni, datate ma sempre maledettamente attuali nel tentativo di pungolare i campioni di cui dispone. La riprova di Marassi sembra davvero un appuntamento improrogabile.