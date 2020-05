Inter, un tesoretto dalle cessioni. Per sostituire Lautaro il preferito è Timo Werner

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter, durante il prossimo mercato, potrebbe avere a disposizione un tesoretto di tutto rispetto da investire sul mercato. Si parte da Icardi, per il quale Marotta spera che si conclusa positivamente il riscatto dal PSG. Poi c'è il discorso Perisic, che dovrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco. Occhio a Vecino, per il quale a gennaio l'Inter ha trattato la cessione per 20 milioni di euro. Ed infine il discorso Lautaro Martinez. L'Inter in ogni caso uscirà vincitrice dalla trattativa: o il Toro resta, oppure porterà in dote tanti milioni ed un paio di contropartite tecniche, su tutte il solito Arturo Vidal. In caso di cessione l'argentino andrebbe sostituito: Cavani è un'opzione a costo zero, ma il preferito resta Timo Werner del Lipsia.