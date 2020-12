Inter, una condizione per accettare il "non saper perdere" di Conte

vedi letture

Si è abusato del termine progetto, si è parlato di processo di crescita, ma ora che i nodi vengono al pettine e la crescita non c’è stata, ad Antonio Conte resta soltanto il processo: quello cui non può esimersi dall’essere sottoposto.

La ricerca dell’alibi è insita nell’animo di chi non è in grado di accettare la sconfitta, ma quando questa giunge in maniera tanto fragorosa come quella occorsa alla sua Inter, un passo indietro diventa indispensabile. Non foss’altro per analizzare con maggiore contezza il quadro che è stato dipinto da inizio stagione ed i cui risultati non possono essere definiti apprezzabili.

Una serie di paradossi, che partono dalla capacità di tramutare in problema quella che la società aveva identificato come soluzione, ovvero l’investimento su Eriksen; e che proseguono con il ribaltamento dei ruoli che avevano contraddistinto la passata stagione. Se un anno fa di questi tempi era Conte a reclamare la presenza del supporto dirigenziale forte dei risultati conseguiti, oggi le rimostranze sarebbero tutte dal fronte opposto, quello societario, che invece non sta mancando di manifestare il suo supporto incondizionato al tecnico con parole ed azioni concrete e tangibili.

Paradossi, dicevamo, che si concludono con l’ultimo, ineluttabile ed inevitabile. La coincidenza dell’obiettivo minimo e massimo stagionale, resa obbligatoria dalla rovinosa caduta europea.

Vincere lo scudetto per supportare con i fatti le parole. Per evitare un fallimento professionale. E soprattutto perché non saper perdere, è accettabile solo se alla fine si è in grado di vincere.