Inter, una lancia a favore di Spalletti. Il carattere non basta

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tre minuti rischiano di costare caro, carissimo all’Inter. Rischiano di compromettere la stagione, di rendere vana una corsa per la Champions League mai così serrata. In dieci quasi tutta la partita, la formazione nerazzurra sprofonda sotto i colpi di una Juventus che sembra poter fare ancora una volta bottino pieno col minimo sforzo. Ma questa Inter un cuore ce l’ha, di carattere ne ha da vendere. Nella ripresa la Juventus fa l’errore di considerare la partita già finita, i nerazzurri la ribaltano grazie ai soliti Icardi e Perisic.

Sembra fatta, l’Inter sembra vicina a scrivere una di quelle pagine da rileggere ai nipotini. Ma le rincorse, si sa, si pagano. Sia nel corso di una stagione che nella stessa partita. Gli 80’ minuti giocati in inferiorità numerica pesano a lungo andare e alla fine, nel giro di tre minuti, la Juventus si riporta avanti. Giusto prendere di mira anche Luciano Spalletti, autore dello sciagurato cambio Icardi-Santon che a conti fatti risulterà decisivo. Sicuramente lettura non impeccabile della gara da parte dell’allenatore nerazzurro, a difesa del quale si può comunque dire che non è che avesse di meglio da inserire in quel momento della gara.

Resta la grande prova di carattere dell’Inter, carattere che potrebbe non bastare per arrivare in Champions League. Resta anche una prova infelice da parte dell’arbitro Daniele Orsato, che non ha convinto per uniformità di giudizio.