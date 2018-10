Inter, una macchia in una notte di gioia: Nainggolan rischia un lungo stop

Radja Nainggolan rischia un lungo stop. Dopo essersi infortunato a causa di un intervento di Lucas Biglia al 20', il trequartista belga dopo aver stretto i denti si è arreso e al 30' ha chiesto il cambio. Distorsione alla caviglia sinistra e seguiranno accertamenti per una più precisa diagnosi. Certa la sua assenza in Champions League contro il Barcellona ma il rischio è quello di vedere il giocatore out per altre partite. Lo stesso Luciano Spalletti ha ammesso la gravità dell'infortunio e si è detto preoccupato circa la sua assenza. Già in estate, dopo la prima amichevole contro il Sion, Nainggolan era uscito per poi saltare del tutto il pre-campionato e anche la prima giornata di Serie A contro il Sassuolo. Dopo essersi ripresentato al terzo turno (alla seconda giornata è rimasto in panchina) ecco un nuovo stop. Che preoccupa di più.