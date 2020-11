Inter, una nuova chance per Nainggolan: dalle frecciate al rilancio

Il paradosso di questa sosta per le nazionali regala una nuova possibilità a Radja Nainggolan. Il belga è tra i pochi calciatori rimasti a disposizione di Antonio Conte ad Appiano e potrà approfittare di questo periodo di pausa per mettere a punto la propria condizione fisica avvicinandola agli standard richiesti dal tecnico leccese. Non sono mancate le frecciate mezzo stampa da parte dell’allenatore nerazzurro nei confronti di un calciatore dalle indubbie qualità tecniche ma che necessita della componente mentale per potersi esprimere al 100%. Lo stesso Conte, peraltro, non aveva mai fatto mistero della sua stima nei confronti di un giocatore che avrebbe voluto avere alle proprie dipendenze anche in passato. Un Nainggolan in più potrebbe garantire all’Inter quel propellente nel motore che è spesso mancato in questo avvio di stagione, e giocarsi le sue chance in tempo per avere un ruolo di rilievo nel contesto nerazzurro. Una chance da non sprecare e dalla quale tutte le parti in causa potrebbero trarre giovamento.