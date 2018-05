Inter, una piacevole condanna. Capolavoro o fallimento in 90 minuti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In diciotto ore era venuto giù il mondo intero. La goleada che si trasforma in umiliazione, Icardi che davanti ai microfoni parla del suo futuro, i tifosi che tracciano bilanci di un campionato ancora al tramonto. Un’Apocalisse solo sfiorata, ancora una volta. C’è una piccola grande tendenza, in casa Inter, nel lasciarsi andare in maniera inspiegabilmente precoce. Coinvolti tutti: società, allenatore, giocatori, pubblico. Non tutti meritano d’essere chiamati in causa, per carità. Le eccezioni, vivaddio, resistono al tempo e alle disgrazie. Perciò succede che la Lazio, avversario (stando dentro all’attuale annata) primordiale dei nerazzurri, inciampa sul Crotone di Walter Zenga e tutto, ma proprio tutto, torna ad essere possibile. Suggestioni di un campionato che così bello, forse, non lo ricordava nessuno. Dopo il buio, la luce. E poi la luce prima ancora del buio. E così via. La stagione dell’Inter ha saputo rivelarsi nuovamente controversa. Come quella del nono posto di Stramaccioni, del quinto di Mazzarri, dell’ottavo e del quarto (quando in Champions ne andavano solo tre) di Mancini e, in ultimo, del settimo firmato dall’accoppiata De Boer-Pioli.

Ecco, quest’anno, tra sei giorni, potrebbe essere tutto uguale, oppure no. La bellezza di questa nuova storia, che vede Spalletti protagonista assoluto, sta nell’avere ancora una doppia uscita: la prima delineerebbe un capolavoro cristallino e la seconda, non difforme dalle vie del passato, svelerebbe l’ennesimo fallimento. Lo show tutto andrà live a breve dall’Olimpico di Roma, per un totale di circa 90 minuti. Il miglior attacco del torneo (87 gol realizzati) di fronte alla seconda miglior difesa (28 reti subite). Nelle ultime dodici partite in A, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata in otto occasioni. La difesa, se al meglio, potrà essere una chiave già efficacemente utilizzata in diverse delicate occasioni. Fattore, questo, al quale vanno ascritti lo 0-0 dell’andata a San Siro, lo 0-0 di Napoli e quello dello Stadium, il pari a reti inviolate contro i partenopei a Milano, il derby di ritorno. Nondimeno, bisognerà anche farne di gol. Spesso i nerazzurri hanno ceduto il passo proprio perché incapaci di centrare il bersaglio, pur tentando di farlo numerose volte. Nella capitale, domenica alle 20.45, gli uomini di Spalletti dovranno appunto individuare e colpire a freddo l’obiettivo. Probabilmente più di una volta. Laddove ad attenderli, purtroppo, non ci sarà soltanto un clima poco amichevole, ma pure una piacevole e severissima condanna: la vittoria.