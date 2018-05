Inter, una piena sufficienza che deve spingere a puntare al top

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Secondo me il lavoro svolto dalla società e dalla squadra merita una piena sufficienza. Ci metto dentro anche ciò che ho fatto io". Luciano Spalletti, nella penultima conferenza stampa stagionale, ha fatto un resoconto di quella che è stata finora la sua esperienza sulla panchina dell'Inter. Un 6,5 quindi, che trova d'accordo un po' tutti, considerata la partenza a razzo e le difficoltà di metà stagione, mitigate da un finale dove i nerazzurri hanno ritrovato gioco e gamba e in cui proveranno a centrare quella qualificazione in Champions che manca dal lontano 2011.

La massima competizione europea può portare nuova linfa anche a livello di introiti, che si andrebbero a tradurre in un mercato di prima fascia. Due colpi importanti già messi a segno (De Vrij e Lautaro Martinez), uno in canna (Asamoah) e altri ancora in fase embrionale (Barella, Cristante, Vidal): Ausilio lavora alacremente per rinforzare una rosa che ha mostrato qualche lacuna soprattutto nelle seconde linee. La certezza, in ogni caso, è il mister di Certaldo: con lui, la squadra nerazzurra può tornare a sognare in grande.