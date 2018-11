Inter, una sfida che vale una conferma

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Formazione tipo per meritarsi la ribalta. Dopo un periodo largamente positivo, in casa Inter i pensieri sono totalmente rivolti alla sfida contro il Barcellona che finirà per determinare larga parte delle fortune nerazzurre nella stagione europea attualmente in corso. Di fatto la squadra di Spalletti vive una situazione di classifica invidiabile, ma comunque soggetta al rischio di variazioni repentine qualora i blaugrana dovessero riuscire nell’impresa di espugnare il Meazza. Nessun calcolo possibile, dunque, ma piuttosto la necessità di rispondere “presenti” alla riprova di una gara dal grande peso specifico, dalla pressione continentale e dal palcoscenico ai massimi livelli. Un test per diversi nerazzurri che studiano da campioni ed hanno la possibilità di iniziare ad iscriversi alla lista dei giocatori più determinanti del continente nei rispettivi ruoli di competenza. Nessun dubbio di formazione, perché Spalletti ha tutti a sua disposizione e soprattutto ha costruito nel gruppo la granitica certezza di essere tutti parte integrante delle dinamiche di campo, pur esplicitando con i fatti quali siano gli undici su cui costruire la stagione. Un punto di svolta che in casa Inter nessuno ha intenzione di fallire.