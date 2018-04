Inter, una sola chance: il paradosso della qualità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sola chance: fare la partita. L’interpretazione del big match di sabato sera per l’Inter non ha grosse alternative, specie se Spalletti, come sembra, dovesse decidere di confermare l’impostazione tattica delle ultime settimane. Qualità e leggerezza sulla linea mediana, con i piedi buoni di Rafinha e Borja Valero insieme al trascinatore Brozovic, l’imprevedibilità di Karamoh ma anche un evitabile gap dal punto di vista fisico con una controparte decisamente più “pesante”. Per questo motivo in casa nerazzurra sarà fondamentale la componente mentale, quella che obbligherà l’Inter ad aggredire l’avversario dal punto di vista del gioco per tentare, quantomeno, di far valere quell’area della qualità tanto discussa nel recente passato, ma all’atto pratico assolutamente fondamentale. Un paradosso, dal quale dipende l’esito della stagione interista ed il suo unico obiettivo.