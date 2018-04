Inter, una standing ovation che sa di investimento ripagato

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Una nota più lieta delle altre riecheggia nel cielo di San Siro a margine del successo dell’Inter contro il Cagliari: è la standing ovattino degli spalti di uno dei pubblici più esigenti d’Europa all’indirizzo di Yann Karamoh. Un azzardo ripagato sul campo da una prestazione sontuosa al di là delle imprecisioni dal punto di vista realizzativo, che fanno da nuova conferma rispetto alla bontà di un investimento estivo ripagato dalle prospettive di un talento di livello assoluto. Imprevedibilità, estro ed accelerazioni esiziali sono gli ingredienti che compongono la specialità della casa: esattamente ciò che mancava alla fase avanzata di un’Inter troppo spesso prevedibile nella fase decisiva della sua manovra e che anche grazie alla freschezza del transalpino ha trovato ciò che le serviva per ritornare efficace. Comprensibile l’acqua gettata da Spalletti a fine partita sul fuoco dell’entusiasmo scatenato dall’ex Caen, compresa qualche lecita tirata d’orecchie per giocate poco funzionali e molto spettacolari, che rappresentano di fatto la sfrontatezza che diventa la forza del talento in campo aperto. Una scelta fortemente desiderata un’estate fa, e che promette di regalare i suoi dolcissimi frutti proprio nel momento più decisivo della stagione.