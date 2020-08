Inter unica rappresentante italiana in Europa, Conte: "Non siamo i salvatori della patria"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dei nerazzurri unica squadra italiana rimasta in Europa: “Non ci consideriamo i salvatori della patria, siamo una squadra che ha cercato di fare il proprio cammino senza guardare gli altri. Abbiamo onorato tutte le competizioni giocate arrivando fino in fondo, l’obiettivo è guardare noi stessi e migliorarci”.

C'è in te la voglia di una consacrazione internazionale?

“Sarei contento solo per il club se arrivasse un successo europeo. Non penso ad arricchire la mia bacheca personale ma quella del club che mi assume”.