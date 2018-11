Inter, uno svincolato per un altro: Vertonghen può sostituire Ranocchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha messo gli occhi su Jan Vertonghen, difensore belga classe '87 che ha un contratto in scadenza col Tottenham. Lo rivela 'Sky', che parla di un club nerazzurro già al lavoro per sostituire un altro calciatore in scadenza: Andrea Ranocchia, centrale di difesa che a fine stagione dovrebbe lasciare a zero la società nerazzurra.

Situazione differente per Toby Alderweireld, altro centrale degli Spurs: il club londinese dovrebbe esercitare l'opzione di rinnovo del contratto in scadenza a giugno fissando a 30 milioni di euro la cifra della clausola rescissoria.