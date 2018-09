Inter, va avanti la trattativa per il rinnovo di contratto di Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la trattativa tra l'Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto con adeguamento. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il club nerazzurro a fari spenti sta portando avanti la trattativa per aumentare l'ingaggio del capitano che nell'ultima stagione ha incassato 5.4 milioni di euro. Scontato che si arrivi a un esito positivo. Sulla tempistica, però, regna ancora l'incertezza.