Inter-Vagiannidis, l'ex pres. del Panathinaikos: "All'estero dovrà dimostrare tutto e subito"

Vasilis Konstantinou, ex portiere e presidente del Panathinaikos, intervenuto negli studi della Ert, la tv di stato greca, ha parlato delle voci intorno al giovane biancoverde Georgios Vagiannidis, dato ormai come prossimo acquisto dell'Inter: "Un talento non può essere visto da due partite che ha giocato. Questa pubblicità è l'inizio della scomparsa dei talenti, per chiunque. Certo, Vagiannidis ha alcune doti, ma non ha potuto ancora mostrarle. Se va in una delle squadre che lo hanno chiesto, ci vorrà del tempo per adattarsi a una nuova realtà, soprattutto all'estero, dove dovrà dimostrare tutto. E se non lo fa già nelle prime due partite, si perde. Così i talenti che hanno fretta di andare in Europa si perdono", riporta Fcinternews.it.