Inter-Valencia, prosegue la trattativa per Murillo: distanza di 4 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la trattativa tra Inter e Valencia per il passaggio in Liga del difensore Jeison Murillo. In particolare, secondo quanto riportato da SuperDeporte, il club spagnolo avrebbe fissato una sorta di ultimatum per tale operazione: entro la prossima settimana, infatti, dovrà arrivare la risposta definitiva dei nerazzurri, che per il colombiano chiedono 15 milioni di euro. L'offerta, invece, non supera gli 11 milioni più bonus.