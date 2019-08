Inter, Valencia ultimo test. Poi Icardi e il gran finale di mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa sera, allo stadio Mestalla di Valencia, l’Inter giocherà l’ultima gara della pre-season, prima di dare inizio alle danze contro il Lecce in Serie A. La formazione spagnola sarà perciò l’avversario finale di Handanovic e compagni, dopo Lugano, United, Juventus e PSG. Gli uomini di Antonio Conte, privi di attaccanti di livello, hanno comunque mantenuto un rendimento sufficiente: a due sconfitte, hanno fatto da contraltare due vittorie. Alle 21.30 l’incontro con l’omologa (stando al piazzamento finale dello scorso campionato) di Spagna, di fronte a una squadra che - come i nerazzurri - parteciperà alla prossima Champions League. Senza Godin (out in seguito alla distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra rimediata a inizio mese) e Lukaku (il belga appena arrivato continuerà a sudare ad Appiano Gentile), l’Inter chiuderà la preparazione quasi al completo. Al rientro, i direttori Marotta e Ausilio affonderanno per Edin Dzeko, possibilmente in prima fila alla presentazione ufficiale della Roma di domani all’Olimpico, ma parecchio irritato dai tempi dilatati dell’operazione che lo porterà a vestire la maglia nerazzurra. L’accordo con il club di Suning è stato trovato in primavera, quello con i giallorossi ancora no. Vero che Perisic potrebbe finire in Germania sponda Bayern, in virtù di un’intesa raggiunta con l'Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma pur vero è che - qualora si trovassero le condizioni giuste - non si può escludere l’inserimento del croato nella trattativa per il bomber ex City. Le vie del mercato sono infinite. Certo, non per Mauro Icardi: dall’entourage di Mauro continuano a far sapere che l’intenzione era quella di rimanere a Milano. Impossibile? Allora si può fare diversamente, ma solo se l’alternativa ha i colori bianconeri. La Juve o la guerra. Che, in effetti, è già iniziata da un pezzo.