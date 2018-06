Inter, Valietti e Bettella alla Sampdoria per arrivare a Bereszynski

© foto di Federico Gaetano

Davide Bettella, laureatosi ieri campione d'Italia Primavera con la maglia dell'Inter, ha conquistato con le sue prestazioni in crescendo l'attenzione di diversi club di Serie A, pronti a scommettere sulle sue qualità. Si parla da qualche giorno del Parma, è spuntato il Bologna, ma ora la Sampdoria sarebbe la squadra più interessata: lui e Federico Valietti potrebbero infatti ammortizzare la richiesta blucerchiata per il cartellino di Bartosz Bereszyński, obiettivo per la fascia destra nerazzurra, come rivela oggi Il Secolo XIX.