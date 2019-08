Inter, Valverde blinda Rakitic ma apre su Vidal: "Vedremo cosa succederà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, è intervenuto alla vigilia del match contro l'Athletic Bilbao. Ecco le parole del tecnico blaugrana su Rakitic: "È un giocatore importante, lo è stato in questi due anni e speriamo possa continuare ad esserlo. In questo momento è un giocatore della rosa".Su Vidal l'allenatore dei catalani lascia la porta aperta per un'eventuale cessione: "Conto su di lui, continuerà con noi, è un nostro giocatore. Poi vedremo cosa succederà".