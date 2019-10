Inter, Van de Beek resta nel mirino: Ausilio tiene vivi i contatti per il 2020

Donny Van de Beek resta nei pensieri dell'Inter. I nerazzurri avevano già sondato il terreno a inizio giugno, ma i costi dell'operazione apparivano troppo elevati e il rischio asta internazionale era molto alto. Oggi, come riporta FcInterNews.it, lo scenario è tuttavia mutato. Il centrocampista dell'Ajax vedrà scadere il suo contratto nel 2021, per questo da Milano tengono i radar accesi e il ds Ausilio mantiene sempre vivi i contatti con l'entourage del classe '97. Un discorso da tenere vivo e approfondire in Primavera per alzare ulteriormente il livello di una mediana che l'anno prossimo punta a fare un ulteriore salto di qualità con un colpo di livello internazionale