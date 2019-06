Inter, Vanheusden è sul mercato. Per Pinamonti si lavora al rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ha cambiato idea e non vuole più cedere nuovamente in prestito allo Standard Liegi Zinho Vanheusden. Il club nerazzurro, che deve operare plusvalenze entro fine mese, è entrato nell'ordine di idee di cedere il calciatore classe '99 visto che ha mercato ed è disposto al sacrificio dinanzi a un'offerta di almeno dodici milioni di euro.

Discorso diverso, invece, per Andrea Pinamonti, tra i protagonisti dell'Under 20 di Nicola. In questo caso - scrive il 'Corriere dello Sport' -, il club nerazzurro è intenzionato a rinnovargli il contratto in scadenza tra due anni.