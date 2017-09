Inter, Vanheusden: "Io in prima squadra? Lavorerò duramente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Direttamente dal ritiro della Nazionale Under 21 del Belgio, dove sta preparando la gara con la Turchia del prossimo 5 settembre, Zinho Vanheusden, giovane difensore dell'Inter, ha parlato delle sue ambizioni per questa stagione sportiva, lui che è stato confermato in pianta stabile in prima squadra: "Spero di imparare molto da Spalletti, lui è un tecnico top ma anche una figura paterna per il gruppo - ha spiegato l'ex Standard Liegi ai microfoni di Sporza -. Ovviamente spero di giocare in prima squadra, ma so che sarà difficile; io comunque lavorerò duramente", riporta Fcinternews.it.