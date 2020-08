Inter, vantaggio sulla Juve per Emerson Palmieri e Tonali: operazioni comunque complesse

Inter in vantaggio sulla Juventus per Sandro Tonali ed Emerson Palmieri ma nessuna delle due operazioni sembra essere davvero vicina alla fumata bianca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nonostante il sì del centrocampista ai nerazzurri il club milanese sta aspettando che il Brescia abbassi le sue pretese prima di affondare il colpo. Per quel che riguarda l'oriundo poi la stessa Inter è davanti alla Juve che deve prima cedere un esterno per provare poi a inserirsi. Infine Federico Chiesa: i due club sono interessati, ma anche se la Fiorentina è passata dal valutarlo 70 milioni a 60, resta in piedi la possibilità che il giocatore possa restare a Firenze rinnovando il suo contratto con lo stipendio quasi raddoppiato.