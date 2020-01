© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matias Vecino è pronto a salutare l'Inter. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il feeling con Conte non è mai realmente decollato e l’uruguaiano ha chiesto di cambiare aria. Dopo aver ricevuto un sondaggio dalla Lazio e aver provato a trattarlo con Tottenham (per Eriksen) e Napoli (per arrivare ad Allan), l’Inter ha ricevuto nelle ultime ore un’offerta da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti per l’acquisto a titolo definitivo. Marotta chiede 20 milioni: siamo nella fase iniziale della trattativa, ma il centrocampista ha già fatto sapere di gradire la destinazione, scrive la rosea.