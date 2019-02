© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha così parlato a Sky Sport nell'intervallo della gara con la Fiorentina che vede i nerazzurri avanti 1-2 dopo essere andati subito sotto, con l'iniziale rete firmata proprio dall'uruguayano: "Non dobbiamo gestire niente ma continuare a giocare sennò diventa difficile. Gli errori al primo minuto non vanno commessi ma siamo stati bravi a ribaltare. Fermare Chiesa è difficilissimo, è molto veloce e furbo e non devi fargli fallo troppo vicino all'area".