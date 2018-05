Inter, Vecino: "Alla Lazio il gol più importante della mia carriera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo essersi aggregato al gruppo della Nazionale uruguaiana che sta preparando la missione Mondiale, il centrocampista dell'Inter Matias Vecino parla a l'Ovacion commentando la stagione appena conclusa: "Era difficile immaginare quello che sto vivendo in questo momento. Ho sempre pensato di procedere un passo alla volta per raggiungere i miei obiettivi. Oggi mi trovo in questa realtà, nell'Inter e nella Nazionale, e mi sto divertendo molto. La squadra non andava in Champions da molti anni e sin dall'inizio sapevamo che il nostro obiettivo sarebbe stato quello. Il mio è gol è stato molto importante perché mancava poco e il pari non sarebbe bastato. Sono stato molto felice di aver potuto aiutare la squadra. Il gol alla Lazio è il più importante mai realizzato insieme a quello che ho fatto nel Sub 20 contro l'Argentina", alcune della parole riportate da fcinternews.it.