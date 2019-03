© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Autore del gol dello 0-1 nel derby, Matias Vecino commenta la vittoria nella stracittadina ai microfoni di Inter TV: "La vera Inter deve essere quella di oggi, finora abbiamo avuto troppi alti e bassi. Oggi bravi a dimenticare l'Eintracht e a ripartire da zero, come si è visto subito fin dall'inizio. Oggi ho giocato un po' più avanzato e penso sia andata bene, abbiamo creato diversi problemi dietro i loro centrocampisti. Ora ci fermiamo e a volte c'è bisogno di riposare, la sosta arriva al momento giusto anche se qualcuno andrà in nazionale. Le palle inattive? Dobbiamo stare attenti anche perché siamo tutti bravi di testa. Ma devo dire che l'approccio è stato ottimo, abbiamo messo subito in campo la nostra forza che poi ha determinato il match".