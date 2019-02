© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matias Vecino è uno dei pochi giocatori dell'Inter che è rimasto fedele all'amico Mauro Icardi. In settimana gli ha telefonato per provare a sbloccare la situazione, spiegandogli che lo spogliatoio lo ritiene comunque importante e che è pronto a riaccoglierlo, basta un chiarimento. Icardi non ne ha voluto sapere, ha deciso di non fare nessun passo verso il gruppo. In settimana Spalletti proverà a riparlargli, ma è l'ultima carta. Se non ci riuscirà il tecnico toscano, con ogni probabilità l'argentino resterà fuori fino all'estate. Quando verrà ceduto. A riportarlo è il Corriere della Sera.