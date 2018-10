Inter, Vecino: "Dobbiamo essere all'altezza del match"

Copenhagen, Ankersen: "Rispettati in Europa, sanno il nostro valore"

Real Madrid, tegola Marcelo: preoccupazione per il colpo alla caviglia

Chelsea, Alonso: "Qui a lungo. Bellissimo giocare per Sarri"

Besiktas, Gunes in Europa senza Ljajic e Pepe: "Vogliamo riscattarci"

Tottenham, Pochettino: "Con il PSV gara importante per la fiducia"

Villarreal, Calleja: "Con la Rapid Vienna come contro l'Atletico Madrid"

Siviglia, Machin: "Akhisarspor sconosciuto ma non ci regalerà niente"

Siviglia, Machin su Muriel: "Ha tutto per fare grandi cose qui"

Zola: "Con Sarri ho visto più gare in 2 mesi che negli ultimi 5 anni"

Le pagelle del Bruges - Wesley rapace, Dennis e Vanaken in giornata

Tottenham, non basta Kane: 2-2 col PSV, sorride l'Inter

"Sì, è speciale ed emozionante. Dobbiamo essere all'altezza anche per i nostri tifosi, che si aspettano molto da noi".

Per te è un'emozione giocare in Champions League?

