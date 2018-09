Inter, Vecino: "Dobbiamo rifarci. Nainggolan ci darà una grossa mano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Bologna. "Non abbiamo iniziato come volevamo, è una bella opportunità per rifarci. Nainggolan? E' un giocatore forte ed importante, ci darà una grossa mano anche a livello realizzativo".