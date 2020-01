© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene inglesi per due centrocampisti dell'Inter, che potrebbero essere scavalcati nelle gerarchie qualora dovessero arrivare rinforzi per Antonio Conte. Carlo Ancelotti avrebbe chiesto ai dirigenti dell'Everton l'acquisto di Matias Vecino, mentre il West Ham sarebbe sulle tracce di Roberto Gagliardini. Entrambi i giocatori, però, non sembrano essere convinti dall'idea di lasciare la Serie A in questa finestra di mercato. Lo riporta Sky Sport.