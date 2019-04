Inter, Vecino: "Futuro? Ho altri 3 anni di contratto. Voglio segnare ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da 100% Deporte, il centrocampista dell'Inter Matias Vecino non ha mostrato alcun dubbio riguardo al suo futuro a tinte nerazzurre: "Ho altri tre anni di contratto con l'Inter. Gioco in un club molto importante, l'obiettivo è avvicinarci ulteriormente alla Juve e poter contenderle lo Scudetto nei prossimi anni". Non è mancato poi neanche un bilancio sulla sua stagione a livello personale: "È sicuramente positivo. Ho giocato praticamente sempre e a livello realizzativo ho vissuto la mia migliore stagione. Mi auguro di raggiungere prima di tutto l'obiettivo stagionare dell'Inter e poi continuare a segnare in questo finale".