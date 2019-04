© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato dopo la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Inter TV: "Il loro vantaggio ci ha creato un po' di difficoltà, la partita si è messa meglio per loro, ma noi abbiamo sbagliato più di una chance da rete. Brava la Lazio a lasciare pochi spazi dopo il gol... Potevamo allungare in classifica, ma già da domani prepareremo il prossimo importante impegno. Genova è sempre stato un campo difficile e arrivano anche da un ko, ma noi dobbiamo tornare alla vittoria. Ovviamente non siamo felici dopo una sconfitta, ma vogliamo recuperare le energie in questi due giorni perché c'è da giocare subito". A riportarlo è FcInterNews.it.