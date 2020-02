vedi letture

Inter, Vecino: "Gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Ora testa a giovedì"

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, a seguito della sconfitta in casa della Lazio, ha così parlato ai microfoni di InterTV: "Abbiamo dato tutto. Purtroppo gli episodi oggi non sono stati dalla nostra parte. Sapevamo che queste fossero partite di alta intensità. Contro le grandi squadre bisogna giocare con alti ritmi. Ora giovedì c'è subito un'altra partita. Ancora non abbiamo visto niente sul nostro avversario, perché stavamo preparando questa partita. Sappiamo che in Europa tutti gli avversari sono difficili, ma noi dovremo andare in Bulgaria per vincere e per influenzare la qualificazione".