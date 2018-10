Inter, Vecino: "Importante vincere stasera. Bene il recupero di Brozovic"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv a pochi minuti dall'inizio della sfida del Camp Nou: "Stasera vogliamo i tre punti, sarebbe la cosa migliore. Non importa se faccio gol o assist, vincere è la cosa più importante. Il mister l'ha preparata nel modo giusto, dobbiamo essere concentrati altrimenti con questi avversari paghi. Dobbiamo fare il nostro gioco altrimenti subisci troppo la partita perché loro sono forti. Brozovic? Abbiamo bisogno di Marcelo che per fortuna ha recuperato, è un giocatore importante per noi", riporta fcinternews.